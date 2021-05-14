Чому поміж усіма нещодавніми реформами українці найбільше підтримали саме децентралізацію?На це питання відповів підприємець та громадський діяч Валерій Пекар у програмі «Суб’єктивно з Янікою Мерило», а також окреслив ключові фактори успіху проведення земельної реформи.

Передусім експерт вказує на різноманітність України у всіх її куточках. Пекар із власного досвіду подорожей каже, що українці всюди різні, і, наприклад, Луцьк і Полтава – це не одне і те ж саме. «Україна як величезна країна з таким дуже мозаїчним устроєм, населенням не може бути надто централізованою», - зазначає він.

Пекар повідомляє, що децентралізація на сьогодні є найуспішнішою реформою з-поміж усіх інших, а підтримку людей вона знаходить саме завдяки своїй результативності. Зокрема, за даними соціологічних опитувань всі 15% активної меншості схвально ставляться до реформ. Та сам підприємець каже, що й усі 70% населення скажуть так. З іншого боку, якщо конкретизувати питання і запитати щодо окремої реформи – земельної, освітньої чи приватизації – то будуть ті же 15%.

«Децентралізація кому дає більше можливостей, кого робить сильнішим: місцевого феодала чи місцеву громаду?», - запитує він. Пекар тут же відповідає, що все залежить від наявності і якості громади. Якщо вона згуртована, сильна та активна, то влада і сила переходять їй, якщо ж її узагалі немає, то відбувається феодалізація. «Права забираються в міністра на центральному рівні і передаються “барону” на місцевий рівень», - іронізує він.

Принагідно експерт згадує суперечку щодо проведення земельної реформи у 2017-2018 роках: скільки і кому землі має належати, які механізми передачі, яка міра обмежень і для іноземців, і для юридичних осіб. Тим не менш, на фоні цих дискусій важливими виявилися лише два фактори щодо земельної реформи, і другий був навіть важливішим за перший.

Гість програми розповідає, що першим параметром було верховенство судів або їхня відсутність. А другий стосувався того, кому відійде більше сили в результаті реформи – феодалам чи громадам. Якщо ж останнім, то реформа приречена на успіх у будь-якому разі. «Тому що місцева громада завжди наполягатиме, щоб земля працювала на них, і не допустить зловживань», - пояснює підприємець.

Нагадуємо,Пекар розповів про роль активної меншості та пасивної більшості населення у розвитку України.

Раніше Politeka повідомляла про те, щоПекар виділив три основні рівні будівництва держави.