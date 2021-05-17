Теза про скорочення кількості народних депутатів до 300 дуже популярна. Українці в більшості сприймають її позитивно. Однак вона подобається далеко не всім чинним парламентарям і є популістською. Про це у програмі політолога Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповіла народна депутатка України шостого скликання Лариса Білозір.

«Монобільшість під час прийняття законів керується соцопитуванням. Нещодавно я вітала ветеранів із Днем пам’яті. Мені ветеран, до якого я вже п’ять років їжджу, каже: «Ларисо, давайте зробим 300!». Я його переконала. Це популістичне загравання з виборцями. Ніде у світі і Європі немає на таку кількість населення такої малої кількості народних депутатів. Тому що там і Литва, і Естонія, там 100, 90. Там Франція більше, 500, і Польща», - пояснює вона.

Наслідки такого скорочення можуть вбити парламентаризм, вважає депутатка.

«Якщо ми зменшимо кількість парламентарів до 300, фінансово-промислові групи просто скуплять всіх пачками. Не буде ніякої конкуренції, олігархам буде легше керувати парламентом», - каже Білозір.

«Що стосується мажоритарки (я сама мажоритарниця), думаю, це величезний мінус – те, що перейшли на партійну систему, в тому числі на місцевому самоврядуванні у громадах до десяти тисяч, це партизовані громади, імперативний мандат, якщо ти виходиш – можуть вигнати і позбавити мандату. Я вважаю, що це змова політичних партій у Верховній Раді», - робить висновок вона.

Лариса Білозір не голосувала за Виборчий кодекс, хоча і вважає його досить непоганим.

«Але в тих правках, які були внесені в день голосування, щодо квот, щодо партизації, то я вважаю це величезний мінус. Партії самі себе перехитрили», - зазначає вона.

Нагадаємо, раніше Politeka повідомляла про те, що Шараскін прокоментував припинення розмов про дострокові парламентські вибори.

Нагадаємо, у даному випадку тренер цієї команди – тобто прем'єр-міністр – програв, - Бізяєв про Шмигаля.



