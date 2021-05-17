Політолог Тарас Загородній в програмі «Политика наизнанку» розповів, яким чином Зеленський може залишитись на другий термін. На його думку, Зеленський може розпустити Верховну Раду.
«Не виключено варіант, що вони можуть спочатку зробити президентські вибори референдумом, а потім парламентські. Вибори будуть відбуватися начебто за відкритими списками, а якщо будуть відкриті списки, то фракцію у 100 людей вони можуть отримати», - зазначив Загородній.
На думку політолога, Зеленський може піти на такий шаг, але це збільшить вагу на політичній арені інших партій, зокрема, і опозиційних.
«Порошенко збільшить свою вагу, Тимошенко, ОПЗЖ, а інші дрібні партії можуть зайти, враховуючи, що у нас вже є падіння довіри та хочеться нових облич. Гройсман з’являється, Разумков, бачимо активність Уманьского, який заходить у нішу», - підкреслив Загородній.
Як зазначає політолог, така конфігурація парламенту могла б дати можливість Зеленському зняти з себе відповідальність та зберегти рейтинги, а так на нього усе тисне.
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