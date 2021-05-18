Які зараз відносини складаються в України з Іраном? У програмі Дмитра Снєгирьова «Політика навиворіт» політолог Тарас Загородній припустив, що Іран має намір позбутися санкцій США за допомогою України.

Гість програми стверджує, що Іран хоче скористатися земельним питанням задля виходу з-під санкцій Сполучених Штатів. «Постачання продовольства фактично не заборонене – створюються агропідприємства на території України і кінцевий продукт постачається до Ірану», - пояснює він. З іншого боку, Снєгирьов разом із Загороднім переконані, що США будуть не задоволені продажем української землі Ірану.

Принагідно Загородній нагадує, що Іран – союзник Китаю, який довгий час тиснув на «Мотор Січ». Тим не менш, він вважає дії української влади разом із американцями щодо цієї компанії цілком правильними.

«Ми переоцінюємо стратегічне мислення цих людей, вони досі живуть “хайпом”: пережили тиждень – ну і добре, а що далі буде – вони не прораховують наслідки», - каже політолог. Зокрема, він звертає увагу на іранську ядерну програму. На думку Загороднього, іранській уряд показав свою низькопробність і взагалі невміння мислити стратегічно, передбачати результати тих чи інших дій.

Нагадуємо, Загородній заявив, що Разумков може стати альтернативою «Слузі народу» .