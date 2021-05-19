Експерт Інституту майбутнього Ілія Куса в програмі «Романенко. Беседы» розповів, як впливає аспект поставок води в Палестину на війну на Близькому Сході. На думку експерта, це питання є дуже конфліктним для Ізраїлю і Палестини.

«В Ізраїлі та Палестині серйозна ситуація з водою – там водних ресурсів не багато і вони всі контролюються в основному Ізраїлем. Палестинці залежать від водних поставок Ізраїлю. І це теж один із серйозних каменів спотикання в переговорах між двома сторонами», - зазначив Куса.

За словами експерта, питання поставок води було і є конфліктним для Ізраїлю і Палестини. Як він зазначив, питання справедливого розподілу ресурсів не було вирішене, що викликало конфліктні ситуації.

«Я вважаю, що домовитися вони могли багато разів і зараз можуть. Просто сьогодні ситуація складна і радикалізація спостерігається. Я не бачу як Нетаньяху може навіть найменшу поступку зробити», - підкреслив Куса.

На думку експерта, в будь-якому випадку ізраїльтянам доведеться жити поруч з палестинцями, тому, швидше за все, конфлікт вирішиться перемир'ям. Як зазначає Куса, Ізраїль програє в плані медіа – дуже багато людей по світу підтримують Палестину.

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