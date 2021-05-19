Эксперт Института будущего Илия Куса в программе «Романенко. Беседы» рассказал, как влияет аспект поставок воды в Палестину на войну на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, этот вопрос является очень конфликтным для Израиля и Палестины.
«В Израиле и Палестине серьезная ситуация с водой – там водных ресурсов не много и они все контролируются в основном Израилем. Палестинцы зависят от водных поставок Израиля. И это тоже один из серьезных камней преткновения в переговорах между двумя сторонами», - отметил Куса.
По словам эксперта, вопрос поставок воды являлся и является конфликтным для Израиля и Палестины. Как он отметил, вопрос справедливого распределения ресурсов не был решен, что вызывало конфликтные ситуации.
«Я считаю, что договориться они могли много раз и сейчас могут. Просто сегодня ситуация сложная и радикализация наблюдается. Я не вижу, как Нетаньяху может даже малейшую уступку сделать», - подчеркнул Куса.
По мнению эксперта, в любом случае израильтянам предстоит жить рядом с палестинцами, поэтому, скорее всего, конфликт решится перемирьем. Как отмечает Куса, Израиль проигрывает в плане медиа – очень много людей по миру поддерживает Палестину.
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