Як в останні роки складалася ситуація в «Нафтогазі»?Про це у програмі «Романенко. Бесіди» розповідає політичний експерт і блогер Тарас Загородній.

«Підприємство фактично ніким не контролюється. Нам нав'язали Наглядову раду, яка взагалі ні за що не несе відповідальності і виписує собі божевільні виплати, які не заробила. В результаті вийшла змова Наглядової ради і правління з олігархами, проти яких вони начебто повинні боротися. Втім, потрібно розуміти, що олігархи - це річ, і питання в тому, як ти її використовуєш. Зараз найбільша олігархічна економіка у світі - це Південна Корея. І там і тут головне питання в тому, як ти будуєш стосунки з олігархами», - вважає експерт.

Він нагадав, що після приходу до влади в Південній Кореї Пак Чон Хі він просто призначив олігархам нові завдання (а деяких, щоб до них краще дійшло, довелося потримати в тюрмі). Зате держава забезпечила їм і кредити, і протекціонізм.

«Якщо ми хочемо побудувати успішну економіку, над цим потрібно працювати. Капіталізму вже триста років, і всі можливі моделі вже готові, і зрозуміло, як вони працюють. Коли обіцяють, що зараз прийдуть великі управлінці і все зроблять красиво, потрібно просто відкривати підручник. Найкраще читати підручники корейських авторів - там детально написано, як в цій країні вибудовували економіку», - каже Тарас Загородній.

Раніше, як повідомляє Politeka, він висловив думку, що Захід перебудовує України за зразком країн Латинської Америки.

Також Загородній прокоментував шанси Володимира Зеленського на переобрання.