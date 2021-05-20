Ескалація військового конфлікту між Палестиною та Ізраїлем вигідна тамтешнім політикам, які використовують ситуацію для власної політичної гри. Про це в ефірі програми Дмитра Снегирьова «Політика навиворіт» розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Перш за все, стверджує він, ескалація пов’язана з політичними інтересами правлячої в Ізраїлі партії Лікуд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

«Зараз цю ескалацію використовують, щоб підвищити свої власні рейтинги, оскільки Нетаньяху більшості за результатами виборів не отримав. Більше того, він не зміг сформувати уряд і був змушений віддати мандат на формування уряду опозиції. Вони, якщо вірити ізраїльським ЗМІ, за декілька днів до ескалації ледь не сформували опозиційний уряд. Можна навіть припустити, що це загострення врятувало Беньяміна Нетаньяху і допомогло йому втриматися на посаді. Зараз він на цьому тлі намагається позиціонувати себе як безальтернативного, сильного, рішучого лідера, якщо не він – то кінець», - каже Ілія Куса.

З іншого боку, ця ескалація вигідна політично для ісламістів ХАМАС.

«Вони використовують її для того, щоб набувати собі політичні бали і знищувати репутацію своїх опонентів з руху ФАТХ, які виглядають дуже слабко. Вони роблять все, щоб розкрутити такий свій образ, мовляв, вони єдині поміж всіх фракцій, які реально протистоять ізраїльській окупації і нібито захищають палестинців, обстрілюючи ракетами Ізраїль, а от всі інші – подивіться – нічого не роблять», - пояснює експерт.

На основі цих фактів він робить висновок, що кожен гравець переслідує власні корисливі інтереси в цій ситуації.

«Я тут бачу чіткий внутрішньополітичний інтерес плюс елементи «чорного лебедя», коли просто є певні події, які збіглися в часі. Створилася сприятлива атмосфера для такої ескалації, яку підігрівали і радикали з ізраїльського боку (особливо ультраправі єврейські організації), і ісламісти на західному березі, які все робили, щоб розкручувати цей конфлікт», - каже Куса.

Нагадаємо, Куса розповів про погляди Заходу на конфлікт Ізраїлю з Палестиною: Захід не цілісний за поглядами.