Військовий та політичний діяч, начальник Центрального Штабу Національного Корпусу Максим Жорін у своєму виступі в студії «Politeka Online» заявив, щоУкраїна – це «щит» Європи. На думку військового, Україна могла б очолити світову коаліцію проти Росії.

«Сьогодні є крутий приклад – країни Європи, які висилають дипломатів Російської Федерації. Що за цей час зробила Україна, у якої 8-й рік війна з РФ? Абсолютно нічого. На сьогоднішній день ми мали б бути прикладом для усіх інших країн», - зазначив Жорін.

На думку націоналіста, Україна, як країна, яка напряму може відчути шкоду від дій Російської Федерації, могла б очолити коаліцію країн проти Росії. Як зазначив Жорін, США, попри свої заяви, також відчувають загрозу від РФ. За словами Жоріна, Україна повинна підштовхнути світові країни ввести санкції проти РФ.

«Звісно вони не такі (санкції, - ред.), щоб суттєво вплинути, щоб зупинити або суттєво змусити їх змінити рішення. Саме Україна має бути двигуном, який буде змушувати увесь світ, і у нас є на це усі права, адже ми – «щит» Європи», - підкреслив гість програми.

За словами Жоріна, Україна це останнє, що захищає Захід від Росії, бо якщо Росія захопить Україну, вона піде захоплювати Європу та Захід.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Жоріна, що Україну влаштує один сценарій – коли ми будемо на власних кордонах.

Раніше Politeka повідомляла, що у Харкові обговорили як повернути окуповані території.