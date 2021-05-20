Вороги народу чи все ж таки ні? У виступі в студії «Politeka Online» військовий та політичний діяч, начальник Центрального Штабу Національного Корпусу Максим Жорін розповів, як сприймати Льовочкіна, Бойка та всіх тих, хто їздив до Путіна на зустріч.

Гість програми зазначає, що в контексті розмови про зустрічі з Путіним деяких українських політиків варто згадати законопроєкт про колаборантів. Він додає, що ВР зараз має навіть два таких законопроєкти, що доповнюють один одного. Один із них, підкреслює Жорін, ініціював Національний Корпус.

Він розповідає, що якраз-таки ці законопроєкти і відповідають на питання, а коли людину вважати колаборантом, за яку співпрацю її можна назвати ворогом. «І Бойко туди підпадає, Льовочкін і, навіть, новоспечений “науковець” Ілюша Кива», - зазначає Жорін.

На думку експерта, Україні прийшов час діяти. «На сьогоднішній день ми мали б бути прикладом для усіх інших країн для того, щоб діяти більш рішуче», - переконаний він. Зокрема, Жорін говорить про можливість України сьогодні створити антиросійську коаліцію та стати на її чолі. Він міркує, що до неї могли би долучитися і європейські країни, і балтійські, і навіть Сполучені Штати – всі ті, кому загрожує російська агресія.

Окрім цього, експерт обґрунтовує необхідність спонукати світ до розширення списку санкцій проти Росії та взагалі припинення будь-яких економічних відносин із нею. Він переконаний, що РФ вже отримала болісні удари, хоч і намагається цього не показувати.

Нагадуємо, Жорін розповів, який сценарій влаштує Україну .