Враги народа или все же нет? В выступлении в студии «Politeka Online» военный и политический деятель, начальник Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал, как воспринимать Левочкина, Бойко и всех тех, кто ездил к Путину на встречу.

Гость программы отмечает, что в контексте разговора о встрече с Путиным некоторых украинских политиков стоит вспомнить законопроект о коллаборационистах. Он добавляет, что ВР сейчас имеет даже два таких законопроекты, дополняющих друг друга. Один из них, подчеркивает Жорин, инициировал Национальный Корпус.

Он рассказывает, что как раз таки эти законопроекты и отвечают на вопросы, а когда человека считать коллаборационистом, за какое сотрудничество его можно назвать врагом. «И Бойко туда попадает, Левочкин и даже новоиспеченный "ученый" Илюша Кива», - отмечает Жорин.

По мнению эксперта, Украине пришло время действовать. «На сегодняшний день мы должны быть примером для всех стран для того, чтобы действовать более решительно», - убежден он. В частности, Жорин говорит о возможности Украины сегодня создать антироссийскую коалицию и стать во главе ее. Он рассуждает, что к ней могли бы присоединиться и европейские страны, и балтийские, а также Соединенные Штаты - все те, кому грозит российская агрессия.

Кроме этого, эксперт обосновывает необходимость подталкивать мир к расширению списка санкций против России и вообще к прекращению любых экономических отношений с ней. Он убежден, что РФ уже получила болезненные удары, хотя и старается этого не показывать.

Напоминаем, Жорин рассказал, какой сценарий устроит Украину .