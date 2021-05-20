Чому для влади стало вигідним змістити Максима Степанова з поста міністра охорони здоров'я? Ситуацію в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» коментує директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

«Степанов не став надто незручним для влади, нічого кардинального при ньому не відбулося. Але потрібно враховувати дві речі. По-перше, Степанова зараз дуже зручно зробити цапом-відбувайлом. Попереду літо, захворюваність буде падати, і для нового міністра охорони здоров'я робота буде тільки в радість. До того ж в країну почала надходити вакцина в потрібній кількості. Зараз начальнику саме час пожинати лаври - але тепер цим начальником буде вже не Степанов», - вважає політолог.

На його думку, по Степанову били як по політичному конкуренту, який претендує на титул переможця коронавірусної епідемії. А вакцинація в країні вже запущена.

«Другий процес - це величезні гроші, які виділяються на вакцинацію і взагалі на медицину. І мені здається, що саме цей момент був головним. Через медицину у нас пропускають понад сто мільярдів гривень. На них розраховують різні бізнес-групи», - говорить Руслан Бортник.

Раніше, як повідомляє Politeka, він висловив упевненість, що восени нинішнього року український уряд буде очолювати вже не Денис Шмигаль .