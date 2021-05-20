Почему для власти стало выгодным сместить Максима Степанова с поста министра здравоохранения? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Степанов не стал слишком неудобным для власти, ничего кардинального при нём не произошло. Но нужно учитывать две вещи. Во-первых, Степанова сейчас очень удобно сделать козлом отпущения. Впереди лето, заболеваемость будет падать, и для нового министра здравоохранения работа будет только в радость. К тому же в страну начала поступать вакцина в нужном количестве. Сейчас начальнику самое время пожинать лавры – но теперь этим начальником будет уже не Степанов», - считает политолог.

По его мнению, по Степанову били как по политическому конкуренту, который претендует на титул победителя коронавирусной эпидемии. А вакцинация в стране уже запущена.

«Второй процесс – это огромные деньги, которые выделяются на вакцинацию и вообще на медицину. И мне кажется, что именно этот момент был главным. Через медицину у нас пропускают более ста миллиардов гривен. На них имеют виды разные бизнес-группы», - говорит Руслан Бортник.

Ранее, как сообщает Politeka, он выразил уверенность, что осенью нынешнего года украинское правительство будет возглавлять уже не Денис Шмыгаль .