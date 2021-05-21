У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» політолог Руслан Бортник висловив свою думку щодо змін у Кабінеті міністрів і припустив, що наступними можуть звільнити Марченка, міністра фінансів, і Малюську, міністра юстиції.

Політолог дотримується думки, що опозиція підтримала звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я, переслідуючи виключно власні інтереси. Бортник вважає, що вона всяко прагне встановити конструктивні відносини з владою. У такому разі він робить висновок, що українська політична система не має чіткого поділу на владу та опозицію.

Експерт пояснює, що в українській політиці одні зосереджують у своїх руках владу, а другі – конкурують з першими за неї. Але за такої розстановки сил, підкреслює він, все одно опозиції немає і ніхто не хоче її формувати. «Ніхто не хоче бути опозицією», - підсумовує Бортник.

На його думку, є велика різниця між опозицією в західних країнах та в Україні. Закордоном, пояснює політолог, опозиція має багато бонусів: свободу дій, можливість критикувати, відсутність відповідальності. «У нашій системі перебування в опозиції – це серйозні мінуси по рахунках. І в ній ніхто не хоче бути, всі прагнуть бути у владі, з владою або хоча б біля влади. Навіть найлютіші опозиціонери», - підсумовує він.

Нагадуємо, Бортник розповів, коли замінять прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бортник пояснив, до чого призведуть звільнення міністрів.