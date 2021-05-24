У програмі Дмитра Снєгирьова «Політика навиворіт» народний депутат VIII скликання і Герой України Надія Савченко заявила, що міжнародні домовленості – це ніщо, коли йдеться про національні інтереси України та їх відстоювання.

У контексті розмови про захист національних інтересів Савченко згадує, що, наприклад, Росія вирішила не визнавати міжнародне право над своїм. «Є прецеденти в світі, коли нібито, здавалося б, міжнародні домовленості, які повинні виконуватися… Насправді просто нехтуються. Тому що переважають національні інтереси країни», - зазначає вона.

Отже, політик робить висновок, що влада в Україні має діяти так само: робити все задля відстоювання національних інтересів навіть попри якесь невдоволення Заходу. Вона щиро зізнається, що бажає від українських політиків міркувань та рішень саме в такому напрямку. На думку Савченко, національні інтереси повинні стояти вище якихось прийнятих у світі правил.

Тим не менш, українська влада, зазначає вона, діє інакше. «Для цього треба бути сильною країною. Маленькою гордою і сильною або великою і сильною. У нас якось не склалося…», - пояснює депутат.

Савченко стверджує, що українська влада завжди йде на поводу у західних партнерів і діє в їхніх, а не державних інтересах. «Кожна наша влада, яку ми обираємо, починає бурмотати, починає співати оди нашим західним партнерам, починає піддаватися зовнішньому впливу», - каже вона. Водночас політик звертає увагу і на специфіку самих порад та вимог західних партнерів: вони постійно суперечать українським національним інтересам.

Тому вона робить висновок, що на міжнародній арені Україна не має надійних союзників та захисників. А відтак, переконана Савченко, Україні варто перестати задовольняти чиїсь інтереси і почати піклуватися про свої.

Нагадуємо, Савченко пояснила, чому заморожений конфлікт не є вирішенням питання війни .