Политолог Андрей Золотарев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен сдувать пылинки с задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича, но приговор будет

“Что касается Протасевича, я думаю, что Лукашенко заинтересован в том, чтобы с него сейчас пылинки сдувать. Чтобы с ним ничего не случилось. Поскольку совсем уж выходить за рамки он не заинтересован. А вот продемонстрировать, что “Я могу. Не скроетесь, не убежите” - вот этой цели он достиг. Больше ему не надо. Возможен такой контроверсионный ход. Приговор наверняка будет”, - сказал Андрей Золотарев.

Он отметил, что Лукашенко не будет впадать в крайности, поскольку уже достиг своей цели. Но издержки могут оказаться несопоставимо высокими, поскольку Беларусь выполняла роль транзитеров, когда Украина и Россия прекратили авиасообщение.

“Теперь все, лавочка может закрыться. Если посмотреть Flight radar - мы являемся серой зоной, где немного самолетов летает. Но Беларусь может оказаться серым пятном… Возможно ужесточение экономических санкций от Евросоюза. Возможно, тот канал, по которому испанские сыры и хамон попадали в Беларусь - этот канал будет закрыт. Но все равно это мелочь, поскольку нефтепродукты, продукция машиностроения - это, в основном, торговля с Россией”, - добавил Золотарев.

По его словам, Лукашенко хотел бы быть самодержцем, и его это тяготит.

“В Москве об этом уже думают - как сделать мягкий трансфер. Там уже думают о Беларуси без Лукашенко”, - подчеркнул политолог.

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