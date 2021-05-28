Вести боротьбу з олігархами та кримінальними авторитетами не так вже й просто, президент матиме певні труднощі. Про це розповів журналіст і співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко в програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня».

Гість програми зазначає, що зараз – ключовий етап каденції президента Зеленського і навіть ключовий етап його життя. «Від того, що він буде робити найближчі кілька місяців, тижнів, в принципі залежить його взагалі життя», - каже Романенко.

Зараз же, підкреслює він, президент йде на лобовий конфлікт із серйозними людьми і це не лише про Україну. Зокрема, Романенко згадує Семена «Сєву» Могилевича, чиїх інтересів торкнеться оголошена Зеленським боротьба з олігархами і кримінальними авторитетами. Окрім цього, як пояснює експерт, зникнення кримінальних авторитетів призводить до того, що з’являється багато бандитів на вулицях.

«Тому чи є у колективного Зеленського чітке розуміння наслідків? Мені здається, що ні. Воля до того, щоб рухатися далі і накачувати себе більше, свої м'язи, є», - міркує він.

Принагідно Романенко коментує і пресконференцію президента: Зеленський показав, що головний в Україні. На думку журналіста, він цілком може перемогти у цій війні з олігархами, але для цього потрібен план. Гість програми припускає, що українські олігархи вже просто втомлені та не відчувають зв’язку з реальністю.

«Ми можемо опинитися в ситуації, що цей “паперовий дракон” української олігархії може бути проткнутий паперовим диктаторським пальцем Зеленського, назвемо це так», - підсумовує Романенко.

Нагадуємо, Романенко пояснив, чим президент Зеленський відрізняється від старої еліти.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Романенко закликав не переоцінювати олігархів.