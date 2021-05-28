Український політолог і політик Вадим Карасьов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи будуть США захищати Україну.

«Ну, битися військовим шляхом не будуть. Але і Росія військовим шляхом теж діяти тільки буде хіба що у виняткових випадках. Тому що тоді вони остаточно втратять Україну. Я б не сказав, що Росія вважає Україну своєю. Україну історичну – так, але нинішню – ні. Я навпаки вважаю, що американці, зовнішнє управління і так далі...», - говорить експерт.

У той же час, за його словами, це не означає, що США віддадуть Україну Росії.

«Якщо американці розуміють обмеженість своїх сил, і вони поступово відповзають від багатьох, скажімо так, точок гарячих конфліктів... То вони теж будуть поступово-поступово хватку свою послаблювати. Це раз. По-друге, американці по відношенню до України вважають так: чого вони повинні багато речей робити, коли ми самі не можемо їх зробити? Як би внутрішня робота повинна бути завжди... По-третє, вони ніколи не вважали, що конфлікт на Донбасі – це їхня тема. Це європейський регіональний конфлікт. Не міжнародний, а європейський. Тому і Обама свого часу віддав Донбас не Європейському союзу навіть, тому що ми не країна Європейського союзу, а віддав Меркель і Олланду – французам і німцям – і так виник нормандський формат», - сказав Карасьов.

Він нагадав, що США не брали участь в нормандському форматі, а були таким собі запобіжником, щоб цей формат не вдався виключно в бік Росії.

«Тобто вони як би виступали адвокатом або захисником, або страховиком України», - резюмував політолог.

Раніше Politeka повідомляла, що Ялі розповів, як Україні так і не вдалося подолати свою залежність від російського газу.

Також Politeka повідомляла, що Карасьов пояснив, що літак з Протасевичем посадили в приклад іншим протестантам.