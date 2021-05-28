Політолог та політик Вадим Карасьов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що Сполучені Штати Америки не віддають Європейський Союз, а повертають свій вплив.

"Європу, Європейський Союз вони не віддадуть (США, - ред.), вони навпаки повертаються. Байден ж перше, що він сказав, коли став президентом? "Ми повертаємося до Європи". В ЄС, перш за все. Повернення в євроатлантичну солідарність. На пострадянському просторі, якщо брати країни - є країни, куди великі держави не втручатимуться", - сказав Вадим Карасьов.

Він зазначив, що деякі країни перебувають під впливом інших. Так, прийнято вважати, що на Білорусь впливає Росія.

"Вони вважають, що Білорусь - це їх. Ось ці всі Люблінські трикутники, Балто-Чорноморський регіон. А ось Німеччина, Франція - це не треба... Що стосується "Північного потоку" - Європейському Союзу потрібен простір стабільності і процвітання, як вони кажуть. Їм не потрібні біженці. Мігранти потрібні, біженці - ні. Їм не потрібна постійна нестабільність, ситуація загострення з Росією. Великі держави на пострадянському просторі будуть втручатися дуже рідко", - додав Карасьов.

Як повідомляла Politeka, Бортник відзначив, що на відміну від націоналіста Трампа, Байден - глобаліст.

Також Politeka повідомляла, що Ялі заявив про "Північний потік-2", що ніяких жорстких санкцій проти РФ ні з боку ЄС, ні з боку США чекати не варто.