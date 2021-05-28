Яка доля чекає на експрезидента України та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка? На цю тему спробував поміркувати політолог Руслан Бортник у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» .

«Сьогодні фактично Петро Олексійович – остання опозиція в країні», - зазначає політолог. Саме тому, пояснює він, Володимир Зеленський і хоче вирішити із ним питання.

Тим не менш, як каже Бортник, зникнення з політичної арени Порошенка та ще кількох осіб автоматично означатиме концентрацію всієї повноти влади в руках одного лише президента.

І, підкреслює експерт, це розуміють західні партнери, а тому не дозволять такого розвитку подій. Бортник також додає, що Заходу ніколи не було вигідне посилення президента в Україні, ким би він не був.

«Як тільки в Україні з'являється лідер або президент, який концентрує занадто багато повноважень, йому починає прилітати…», - коментує політолог. А відтак він і попереджає, що Зеленському у разі значного посилення позицій прилетить так само.

Нагадуємо, Бортник припустив, що без дострокових виборів Зеленський повторить долю Порошенка .