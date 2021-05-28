Чи слід Україні чекати для себе якихось наслідків від майбутнього саміту країн НАТО? Свою думку у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політолог і політик, директор приватного підприємства «Інститут глобальних стратегій» Вадим Карасьов.

«Про Україну на саміті говорити нема потреби - Блінкен приїхав до Києва і всі питання вирішили. Така необхідність була у 2014 році - і про Україну говорили на саміті в Уельсі, була у 2015 році - і про неї говорили на саміті у Варшаві. Тоді дійсно була напруженість. А зараз конфлікт в Чорноморському регіоні більше зачіпає британців, американців і турків. Інших країн НАТО це не стосується. Це сигнал: всі наші заклинання про те, що ми - східний фланг НАТО, в НАТО сприймають скептично», - вважає гість програми.

За його словами, якби Україну дійсно сприймали в НАТО як свій форпост на сході, то її питання було б винесено на обговорення.

«Бути може, це і добре, а то занадто багато в Україні сподіваються, що НАТО нас врятує. Але насправді вступ в НАТО - це не панацея, це інструмент. А інструмент - це той же скальпель хірурга: він може врятувати, а може і вбити. Так і НАТО може працювати на безпеку України - а може і збільшувати небезпеку», - каже Вадим Карасьов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він пояснював, що літак з Романом Протасевича посадили в Мінську як загрозу для всіх, хто захоче протестувати проти Лукашенка.

Також Карасьов розповів про те, як тоталітарні режими борються з протестами.



