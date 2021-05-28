Чи справді в Китаї вважають, що полюси світу - це Пекін і Вашингтон, а Москва до їх числа не належить? Ситуацію в програмі Дмитра Снєгирьова «Політика навиворіт» коментує політичний і військовий експерт Гарі Табах.

«Це дійсно так: китайці вважають полюсами Пекін і Вашингтон. Китайцям вже дано зелене світло, і вони відкрито заявляють, що ніхто ними управляти не буде. А Росію китайці вважають унтерменшами, але щоб зрозуміти це, потрібно знати їх менталітет. Росіяни для них - другий сорт, приблизно як уйгури. Вони повинні бути працівниками, рабами», - вважає Табах.

Він вважає дивним той факт, що в ізраїльсько-палестинському конфлікті Китай взагалі виступив на чиємусь боці. Зазвичай він так не робить. Очевидно, тепер Китай почав активно діяти на міжнародній арені, впливати на зовнішній світ.

«Китай починає приходити туди, звідки йдуть США - в Африку, на Близький Схід. Раніше передбачалося, що цей вакуум почне заповнювати Росія, але нічого подібного - цю роль взяв на себе Китай. Особливо це помітно на Далекому Сході. По суті, до Уралу вже все - китайське. Китай набирає вплив, йому потрібна нафта та інші ресурси. В Ізраїлі ресурсів немає, і китайці за радянським прикладом займають сторону арабів. Вони не розуміють, що в сучасному світі потрібна не стільки нафта, скільки високі технології», - говорить Гарі Табах.

Раніше, як повідомляє Politeka, він назвав причини зростання цін на нафту.

Також Табах розповів про те, що в США система більш бюрократизована і політизована, ніж в Україні.