Навколо України утворюється кільце з недружніх країн. Про це висловив свою думку експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«Виходить, що у нас з півночі – Білорусь, зі сходу і півдня – Росія, а з південного-заходу – Придністров'я і у нас виходить дружній тільки один західний кордон. Зрозуміло, що в такому форматі обложеної фортеці у нас повністю закриваються всі можливості по використанню нашого транзитного, логістичного потенціалу. У України практично обнуляються можливості по інвестиційному потенціалу», - підкреслив він.

Кущ повідомив, що інвестор ніколи не буде вкладати гроші в країну обложену фортецю, яка оточена кільцем з недружніх держав. Інвестор це може зробити тільки за однієї умови, вважає він, якщо ця країна має чіткі зовнішні гарантії безпеки від сильних геополітичних гравців.

«На жаль, Україна досі так і не отримала статус стратегічного союзника США поза НАТО. Виходить, що на інвестиціях і транзитних потенціалах України можна поставити хрест. Україна перетворюється на інвестиційну чорну діру і транспортно-логістичний глухий кут. Білорусь виконувала дуже важливу роль торгово-економічного хаба в наших операціях з РФ, таку ж роль вона виконувала в операціях між Росією і ЄС», - акцентував він.

Кущ вважає, що найголовніше - це той геополітичний ризик, коли Україна опиниться в форматі обложеної фортеці, оточеною недружніми державами.

«На жаль, недружня Білорусь буде незагоєною раною на шиї України, яка створює кільце геополітичної небезпеки навколо нашої країни», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що Україна може перетворитися на дуже жорстку президентську республіку.