Виконавчий директор фонду Блейзера, директор Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України, позаштатний радник президента України Олег Устенко у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів, як події в Білорусі позначаться на Україні.

«Останні події в Білорусі оголили ще додатково те питання, яке є в наших торговельних відносинах з Білоруссю. З одного боку, все було більш-менш зрозуміло після 2013 року. Ми бачили падіння, наприклад, імпортних потоків до нас на територію з боку Росії», - нагадує експерт.

У той же час, підкреслює Устенко, частина російських товарів йшли на територію України транзитом або через Казахстан, або через Білорусь.

«Але в основному вони йшли через Білорусь. І ось чому був такий ось сплеск, починаючи з 2014 року, торгової присутності у нас на території України з боку Білорусі. І я допускаю, що частина тієї продукції, яку ми продаємо в Білорусь... В принципі кінцевим споживачем її не є Білорусь, а, можливо, вона йде далі всередині їхнього власного торгового союзу», - сказав він.

За його словами, останні події в Білорусі показали, що не все так зрозуміло і прозоро, і «треба рухатися до прозорості».

«Треба робити якісь дії економічні, в тому числі і тут питання економічного аналізу. Що ми приймаємо і яким чином це може вдарити по самій Білорусі, і яким чином це може вдарити по нас? Але також правда, що треба розуміти, а яка для всього цього кінцева мета. Ось будь-яких подібного роду дій. Просто просування демократії в Білорусі або питання, пов'язані з тим, що ми йдемо в загальному такому ось мейнстрімі... Бо ніби як Білорусь протиставляє решті світу», - резюмував Устенко.

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