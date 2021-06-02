Американський Держдеп заявив, що санкції залишаються проти російських кораблів трубоукладачів, а основний пакет санкцій з «Північного потоку-2» і його директора Маттіаса Варніга знімається. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ у своєму блозі «Чесний погляд на економіку» на YouTube.

«Фактично мова йде про те, що США зняли санкційний тиск на «Північний потік-2», тому що санкції проти російських трубоукладачів - це несерйозно. Росія вже давно пожертвувала цими суднами, які потім будуть списані на металобрухт. В даному випадку ми бачимо, що пішла легітимізація «Північного потоку-2» і відмова від санкційного тиску», - акцентував він.

Кущ впевнений, що перед зустріччю Байдена з Путіним ми повинні розуміти стратегію держав, які займаються зовнішніми управліннями слабких країн. А вона полягає в тому, що при формальному збереженні суверенітету країна стає залежною, приймаючи нібито свої рішення, пояснив він, але ці рішення насправді диктуються з центру управління.

«Так ось в форматі неоколоніалізму можливі реалізації двох видів стратегії - це стратегія розвитку або стратегія утримання. Наприклад, після закінчення Другої світової війни, Південна Корея і Японія, обидві ці країни лежали в руїнах, але ми бачимо, що по відношенню до обох цих країн Америка дотримувалася стратегії розвитку цих держав. Тому що вона розглядала їх як важливі елементи своєї тихоокеанської безпеки», - розповів він.

Кущ повідомив, що стратегія утримання - це коли країна умовно знаходиться під контролем, але вона не розвивається, а поступово деградує. Чому щодо одних країн застосовується стратегія розвитку, а по відношенню до таких країн, як Україна, застосовується стратегія утримання, пояснив він, тому що вибір відбувається, виходячи з критерію можливої ​​втрати контролю над цією країною в майбутньому.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Куща, що боротьба з пандемією і вакцинація населення - це питання політичного і державного управління.