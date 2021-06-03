В українській політиці велику роль грає «голос вулиці» - але чи завжди це дійсно її голос?Свою думку з цього приводу в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політичний оглядач, бізнесмен і блогер Руслан Бізяєв.

«Зараз йде переформатування, і єдиного центру впливу на «вулицю» вже не буде. Люди підуть до того, у кого система краще налагоджена, а гроші - це тільки складова системи. Сам по собі протест - не мета, а інструмент. Написати на Офісі президента слово з трьох букв - на це багато розуму не треба, але далі що? Протест може тільки хитнути ситуацію, показати, що влада слабка. А влада зараз намагається створити керований хаос, добре відомий нам за часами Порошенка. Посадимо Стерненка - звільнимо його, посадимо - звільнимо ... А поки всі говорять тільки про Стерненка, можна спокійно робити свої справи», - вважає експерт.

За його словами, тим часом державна власність починає йти з молотка за копійки, а скоро і порти почнуть віддавати в концесію.

«Це дуже серйозна заявка. Адже начальник порту - це людина, яка має доступ до державної таємниці. Я говорю не тільки про Одеський порт, а й на нього багато хто поклав око. Не варто говорити, що ним цікавляться тільки західні партнери - це не так. Як відомо, головне - в результаті слідства не вийти на самих себе», - говорить Руслан Бізяєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, він назвав політичну частину Мінських угод безпросвітним тупиком.

Також Бізяєв зазначив, що білоруський диктатор Лукашенко продовжує грати в багатовекторну політику.