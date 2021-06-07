Економіст Юрій Атаманюк у програмі «Politeka news» запропонував альтернативу закону про деолігархізацію. За його словами, досить провести амністію і перерахунок капіталів, виходячи з якого змусити олігархів сплатити компенсацію в бюджет.

«У суспільстві це сприймається як боротьба з олігархами, але не амністія капіталів під будь-які відсотки. Ті, хто є багатими людьми і брали участь в приватизації стратегічних державних активів, приватизували їх за пільговими цінами і податки платили за пільговою схематикою. Два варіанти є: забрати і поділити або запропонувати прозорі умови фінансової компенсації», - зазначив Атаманюк.

За словами експерта, варіантом «забрати і поділити» користувалися більшовики 100 років тому і це ні до чого доброго не призвело, а другий варіант «фінансова компенсація» складніший, але ефективний.

«Майно олігархів, які брали участь в приватизації стратегічних активів, має бути оцінено міжнародною оцінкою і вони повинні сплатити 18% прибуткового податку і все. Держава допомагає вам очиститися – ви допомагаєте державі. Перша десятка українського Forbes: до мільярда кожен мав би сплатити до бюджету», - підкреслив Атаманюк.

Як запропонував експерт, для всього іншого бізнесу – амністія нульова, але після подання ними декларації, вони зобов'язані будуть на 10% купити облігації внутрішнього ринку.

«Ми відразу отримуємо гроші в бюджет і здешевлення утримання нашого державного боргу, повертаємо в правове поле весь український бізнес, маємо пласт законного задекларованого середнього класу людей, які можуть відкрито брати участь у подальшій приватизації та інвестувати. Це повинно бути в комплексі з усіма іншими реформами», - заявив Атаманюк

Нагадаємо, для Politeka Атаманюк розповів про зовнішню політику України.

Раніше Politeka публікувала думку Атаманюка: «для мене ця точка, коли буде добудований Північний потік-2, викликає колосальні побоювання і не тільки економічно».