Сьогодні Зеленський відчуває себе господарем ситуації, у нього немає конкурентів, і це дає йому відчуття сили. Про це у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів політолог, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость Бондаренко.

«Зеленський бачить, що у нього немає конкурентів. У Януковича в 2012 році теж не було конкурентів. Більш того, в розпал Майдану близько 25 відсотків до лютого 2012 року були готові голосувати за Януковича на виборах. Це теж був феномен», - говорить Бондаренко.

Що стосується нинішньої ситуації, у Зеленського теж немає конкурентів, відзначає він.

«Але в той же час у нього немає і колективного анти-Зеленського, а у Януковича в 2012 році він був. Саме тоді з'явилися Кличко, Яценюк, Тягнибок. Але зараз немає того, хто з ним би міг змагатися зараз. Тому він відчуває себе впевнено. Він розуміє, що якщо завтра дострокові вибори – він на цих виборах перемагає», - зазначає експерт.

Він каже, що чинний Президент користується підтримкою Заходу в цілому, при цьому він може іноді навіть грубити у відносинах з ним.

«Він і Москві, і Вашингтону посилає сигнал: «Я готовий спілкуватися без посередників, готовий спілкуватися на рівних з Путіним, Байденом». У Москві, між іншим, саме так розшифрували цей сигнал. Зеленський зрозумів, що він може грубити сильним світу цього, він може грубити всередині України, і йому за це нічого не буде. Відштовхуючись від цього, він просто починає демонструвати м'язи, починає демонструвати, що він вже не актор, що не комік – він уже політик», - робить висновок Бондаренко.

Нагадаємо, Янукович зробив помилку, коли почав атаку на всіх, - Романенко.

Як повідомляла Politeka, політолог розповів, як Зеленський зможе знову перемогти на виборах.