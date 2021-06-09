Політолог Вадим Карасьов у своєму блозі заявив, що на пострадянському просторі відбуваються геополітичні зміни. За його словами, все вже не буде як попередні 30 років – зараз всі країни переживають геополітичні зміни.

«Закінчується 30-річний період розвитку пострадянських держав. Ми бачимо, як змінюється Білорусь, історично розходяться траєкторії Білорусі та України, яка революція чекає на Білорусь і Україну. Білорусь йде фактично все ближче і ближче до Росії. Україна намагається знайти своє місце і позначити новий курс в НАТО вже при Зеленському», - зазначив Карасьов.

За словами експерта, для інтеграції України в НАТО доведеться багато чого змінювати, тому що загальна політична ситуація в країнах колишнього СРСР змінюється, і не враховувати їх фактор в цьому питанні для України неможливо.

«У всьому світі змінюється ситуація з безпекою, а це означає, що потрібні нові гарантії безпеки незалежності і територіального суверенітету. Треба змінювати підходи в зовнішній політиці і дипломатії. Україна могла б виробити регіональний порядок, пов'язаний зі своїм місцем в Східній Європі, адже Україна – природний стратегічний геополітичний хаб, ворота з Європи до Євразії», - підкреслив Карасьов.

За словами експерта, Зеленський зараз пробує, наскільки Захід геополітично може наблизити до себе Україну, враховуючи фактор Росії. Як зазначає Карасьов, так, як було попередні 30 років, вже не буде.

«На пострадянському просторі всі країни переживають свої еволюційні зміни. Настає нова геополітична реальність, але головне, щоб це зіткнення з новою геополітичною реальністю не було суцільним мінусом, і країна могла адаптуватися до цих змін», - розповів політолог.

Нагадаємо, Politeka публікувала думку Карасьова, що в політиці дружби немає.

Раніше для Politeka Карасьов розповів, як тоталітарні режими борються з протестами.