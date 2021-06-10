Глава ГО «Захист і допомога», голова партії «Сила нації» Андрій Пелюховський у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів, як створюється громадська організація.

«Реєстрація громадської організації не вимагає серйозних якихось перших вкладів. Практично як ФОП відкривається. Найголовніше, що відкрити її може одна людина. Не потрібно там групи осіб, якісь переконання... Ось він придумав собі якийсь статут, пішов, зареєструвався – ось він уже в одній особі – це вже громадська організація. Тобто вони роблять свої посвідчення, знаки різні, носіння форми...», - говорить експерт.

Він додав, що в Україні понад 300 політичних партій.

«Кожна політична партія для того, щоб зареєструватися... Це потрібно як мінімум зібрати підписи 2/3 областей України, 2/3 районів. Тобто це дуже серйозна і трудомістка робота. Зібрати не менше 10 тисяч підписів. Уявляєте, 300 партій, якщо поділити на кількість українців? Тобто практично кожен українець може одночасно бути, напевно, в декількох партіях. На жаль, це стало предметом заробітку», - сказав Пелюховський.

На його думку, Україна повинна займатися розвитком виробництва і поліпшенням добробуту українців.

«Відкриття виробництва – це вже передбачає робочі місця, фонд заробітної плати... Щоб ми відійшли від сировинного придатка і вийти на європейський – навіть на світові – ринки продажу готової продукції. У нас дуже великий потенціал, у нас все для цього є», - резюмував експерт.

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