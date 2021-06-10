У програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» журналіст і публіцист Всеволод Непогодін припустив, за яким сценарієм проходитиме зустріч Байдена з Путіним.

«Я думаю, що вона не буде якоюсь проривною. Я думаю, будуть якісь дуже загальні сухі дипломатичні фрази. Там не буде якогось такого проривного порядку денного», - міркує Непогодін.

Він зазначає, що на зустрічі будуть підніматися питання і України, і Білорусі, зокрема Протасевича і Донбасу. Але журналіст має сумніви щодо того, що щось насправді зміниться.

Водночас він вважає, що якісні зміни будуть тоді, коли на політичну арену вийде молодше покоління. «Зміниться і президент США – буде молодший, і президент Російської Федерації, те ж саме і президент Китаю... Має пройти час. І має пройти омолодження», - стверджує Непогодін.

Експерт також піднімає тему Донбасу і навіть порівнює його із Придністров’ям. Він пояснює, що з цієї самопроголошеної республіки вже як 29 років не виходять російські війська.

«Так, там немає військових дій, але ситуація, як по Троцькому – ні миру, ні війни. Придністров'я – це у нас ось поруч, просто під боком... Це Донбас, скажімо так, в мініатюрі», - підкреслює публіцист. У цьому ж контексті він радить згадати й інші подібні республіки, куди прийшли російські війська і звідки так і не вийшли, - це Південна Осетія та Абхазія.

Нагадуємо, Непогодін розповів, як українці можуть зробити Україну наддержавою.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Непогодін розповів, чи будуть перевибори.