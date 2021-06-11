Президент Ющенко по-справжньому хотів увійти в історію і зробити щось корисне для України. Про це розповів український політтехнолог Сергій Гайдай експерту з міжнародної та внутрішньої політики Юрію Романенко у програмі «Романенко бесіди» на Youtube.

«Перші анекдоти про нього виявилися на тему як розтринькати все, що ти мав, тому що, маючи тоді колосальні можливості, він не зробив те, що насправді потрібно. Тому що все, що Ющенко зробив хорошого, можна було зробити на посаді віце-прем'єра з гуманітарних питань або міністра культури», - підкреслив він.

Гайдай сказав, що на президентській посаді потрібно будувати армію, знищувати корупцію і створити умови економічного зростання, тим більше що тоді з 2004 по 2008 рік Україна мала величезні можливості для цього, вважає він, тому що була світова кон'юнктура зростання всього і Україна могла туди вбудовуватися.

«Ющенко потрібно було переробити архітектуру влади, яка була і залишається збитковою. Прийти до парламентської республіки або принаймні створити нормально працююче місцеве самоврядування, чим Ющенко не займався. Наш теперішній президент Зеленський є хорошою людиною, але хороша людина - це не професія і не політик. Політик - це людина, яка видає результат», - сказав він.

Гайдай резюмував, що Україна - це країна з колосальними можливостями.

«У нас приголомшливі люди, які дійсно вміють працювати, з високим рівнем освіти і світогляду», - додав він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Романенко, що Україна повинна була в 1991 році повторювати кроки Польщі або Чехії, або країн Балтії, але це було неможливо.

Також раніше Романенко розповідав, чому Китай став більш пріоритетним партнером, аніж США.