Український політолог, історик Кость Бондаренко в програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів, хто просував ідею інкорпорації України в єдиний митний простір.
«Була група, яка зосереджена була в тому числі навколо Миколи Яновича Азарова – група економістів. Ось вони просували ідею якраз інтеграції України в єдиний митний простір. Тим більше, що пропозиції, які робилися тоді Україні, були більш ніж вигідні», - говорить експерт.
За його словами, ці пропозиції були навіть більш вигідні, ніж ті, які робилися з боку Європи.
«Угода про асоціацію з Європою у нас існувала на рівні міфів і на рівні якогось такого тотема, перед яким ми поклонялися, не особливо переймаючись питанням, вигідно чи не вигідно», - сказав Бондаренко.
Він підкреслив, що пропозиції РФ з політичної точки зору були, звісно, неприйнятними для України.
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«Але в той же час з точки зору економіки, а також з точки зору корупційної складової було дуже навіть вигідно», - констатує політолог.
Бондаренко зазначає, що з точки зору української панівної еліти це була супервигідна пропозиція, тому що всі товари, які йшли на територію РФ з Європи, розмитнювалися б в Україні.
«Але з точки зору політичної міфології – ми ж йдемо в Європу, ми ж прийдемо в Європу скоро... І, відповідно, ми скоро станемо частиною Європи. В цьому відношенні якраз варто віддати належне Януковичу і його команді. Вони наступили на горло своїй пісні, тобто наступили на свою кишеню, і, відповідно, вирішили відмовитися від того, що пропонувала Росія», - резюмував експерт.
Раніше Politeka повідомляла, що Бондаренко розповів, як змінюються олігархи.
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