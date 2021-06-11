Український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє» заявив, що Зеленський переслідує Коломойського.

«Коломойський знаходиться в жалюгідному стані, він судиться на всіх континентах», - зазначив Балашов.

За словами політика, коли Західні партнери побачили, що в Україні на президентських виборах виграє Зеленський, то вони йому допомогли.

«Зеленський переслідує Коломойського, і це очевидно, тому що на Коломойського купа судових справ не тільки в Ізраїлі, Швейцарії та Америці, а й в Україні», - розповів Балашов.

Як зазначає Балашов, Зеленський взаємодіє з міжнародними фінансовими структурами, у яких стоїть завдання знищити олігархат. На думку експерта, до осені багато людей, які зараз підпадають під термін «олігарх», не будуть олігархами, за його словами, багато хто позбудеться своїх телеканалів.

Нагадаємо, для Politeka Балашов розповів, як влаштована РНБО .