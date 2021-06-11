Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» заявил, что Зеленский преследует олигархов.

«Коломойский находится в плачевном состоянии, он судится на всех континентах.», - отметил Балашов.

По словам политика, когда Западные партнеры увидели, что в Украине на президентских выборах выигрывает Зеленский, то они ему помогли.

«Зеленский преследует Коломойского, и это очевидно, потому что на Коломойского куча судебных дел не только в Израиле, Швейцарии и Америке, но и в Украине», - рассказал Балашов.

Как отмечает Балашов, Зеленский взаимодействует с международными финансовыми структурами, у которых стоит задача уничтожить олигархат. По мнению эксперта, до осени многие люди, которые сейчас подпадают под термин «олигарх», не будут олигархами, по его словам, многие избавятся от своих телеканалов.

Напомним, для Politeka Балашов рассказал, как устроен СНБО .