Українці повинні передусім турбуватися про себе, їм не вистачає розумного егоїзму. Так сказав український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє».

«Дві тенденції зараз борються в світі: колективістичне і індивідуалістичне мислення», - стверджує експерт. Балашов зазначає, що йому імпонує друга тенденція, а сам він дотримується лібертаріанства, ціллю якого є збагачення людини і держави. Він пояснює, що забезпечена людина формує і суспільство навколо себе, вона має капітал, може створювати робочі місця і забезпечувати інших.

На думку Балашова, розумний егоїзм нікому не завадить, адже людина сягає більших висот, турбуючись лише про себе, про свій розвиток та успіх. Водночас депутат підкреслює, що досягнення однієї людини допоможуть й іншим.

«А є інша точка зору, яка щеплена, але не зовсім нам, тому що українці більше індивідуалісти. Для українця “наш дім” – не існує, “наш дім” – існує для росіян, це російська калька: “наше”, “колективне”», - пояснює він. Як каже Балашов, в українців більш індивідуалістичні посили, наприклад, «моя хата з краю».

Експерт робить висновок, що колективізм – це не про українців, всі зайві турботи їм прищепили. Він же вважає, що передусім кожен повинен турбуватися про свій заробіток і тільки про нього.

Також Балашов підкреслює, що часто люди забувають про власну вигоду. У приклад він пригадує, як народ ненавидів колишніх президентів України – Кучму, Ющенка, Януковича, Порошенка – і зараз починає ненавидіти Зеленського. На всі заклики про те, що потрібно їх виганяти, підприємець відповідає простим питанням: а що конкретно вам із цього буде? «Використовують ниці потреби когось гнати замість того, щоб як цивілізована людина нав’язати собі звичку думати про себе», - обурюється він.

Отже, депутат робить висновок, що розумний егоїзм навіть корисний, адже завдяки йому людина рухається вгору і переходить у клас еліти. Водночас українська еліта, підкреслює він, турбується не про капіталізацію держави, а про збагачення та життя закордоном.

Нагадуємо, Балашов розповів, що далі буде з олігархами.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Балашов назвав Київ зеленим містом і закликав киян сприяти цьому.