Український політик, народний депутат України VIII скликання Валерія Заружко в програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» розповіла, чи запуститься газопровід «Північний потік-2».

«Давайте розуміти, що гра йде на геополітичній арені між Вашингтоном, Берліном і Москвою. І там є інтереси кожної з країн у чомусь. При цьому ми розуміємо, що Вашингтон може тиснути на Берлін, але лише до певної міри, тому що вони є і політичними союзниками, і союзниками по НАТО. І навряд чи Вашингтон буде заганяти Берлін в якийсь глухий кут, розуміючи, що для Берліна це важливо і там є певні економічні інтереси», - говорить експерт.

Заружко підкреслила, що кожна країна відстоює свої національні інтереси.

На її думку, США можуть здійснювати на Німеччину якийсь незначний тиск, але це навряд чи виллється в зупинку будівництва «Північного потоку-2».

«На мій погляд, «Північний потік» буде однозначно добудований і однозначно запуститься. Тому що це вигідно певним країнам, які мають вплив на геополітичній арені. І тому ж Берліну це вигідно, і тут як би і Берлін цього не приховує. При цьому чомусь Україна свій план Б не розробила досі. Ми ж прекрасно розуміємо, що величезний обсяг валютних надходжень до державного бюджету України йде саме від транспортування через газотранспортну систему України того самого газу горезвісного, про який багато говорять», - сказала політик.

Вона зазначає, що Україна постійно отримувала сигнали про те, що «Північний потік-2» буде добудований, але чомусь українська влада не зробила висновки і не підготувалася до цього.

«Ми нині розуміємо, що в якомусь обсязі однозначно транзит газу збережеться. Просто тому, що об’єм «Північного потоку-2» не дозволить перенаправити (навіть в купі з іншими газотранспортними системами) повністю весь газ в обхід України», - стверджує Заружко.

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