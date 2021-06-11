Глава політичної партії «Рідна країна» Микола Томенко у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» прокоментував закон про деолігархізацію.

«Соціологія, я вже не пам’ятаю, хто проводив… Я недавно подивився, що там, умовно кажучи, десь 30% вірять, що це боротьба з олігархами. Решта вважають, що це піар або, скажімо, спроба забрати медіа. Ну, 30% – теж немало, якщо кожен третій це підтримує», - каже експерт.

Томенко нагадав, що п’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко володіє двома каналами, що вважається монополізмом.

«До речі, у нас стаття є в законі про телебачення і радіомовлення… Це порушення. Одна юридична/фізична особа може бути власником не більше однієї загальнонаціональної та однієї регіональної ліцензії – така норма в законі є. Тобто Порошенко підставився значною мірою. Він же не на офшори, а на себе особисто. Ми розуміємо, що «П’ятий» і «Прямий» – це фактично його канали», - констатує політик.

За його словами, Порошенко може викрутитися з цієї ситуації. Наприклад, домовитися з якимось бізнесменом і мати з ним «неформальні або формалізовані в якийсь спосіб домовленості».

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