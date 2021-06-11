Політолог Руслан Бізяєв в прямому ефірі програми «Розвилка. Live» розповів про важливі моменти і заяви в великому інтерв'ю Путіна про Україну, зокрема про ідеологічний і геополітичний аспект.

Ідеологічним моментом він визначає посил Путіна про те, що Україна - це проект «Антиросія». Політолог зазначив, що нічого нового в цьому немає, і колись навіть обговорювалося, що на території континентальної України спробували створити проект «Антиросія», а в Донецьку та Луганську - проект «Антиукраіна». У обох сторін, на думку Бізяєва, вийшло не дуже.

«Постає питання, а що з цим робити? Путін говорив, що Мінські угоди не виконуються. Це зрозуміло, що треба говорити з Донецьком і Луганськом, якщо у вас є якісь питання. Але як можна говорити з Донецьком і Луганськом, якщо Мінські угоди не працюють і працювати не будуть», - заявив Бізяєв.

Ще одним важливим аспектом інтерв'ю експерт зазначає геополітичний, зокрема, що стосується червоної лінії. Бізяєв нагадав, що Путін говорив про те, що час підльоту ракети, якщо Україна вступить в НАТО, до Москви становитиме 7-10 хвилин. Але, на думку політолога, питання навіть не в підлітному часу ракет.

«Путін як ніхто інший розуміє, що таке НАТО, і як вони тримають своє слово. Адже це людина, яка в кінці 90-х - на початку 2000-х хотіла, щоб Росія була в НАТО. Але не прийняли. Це питання геополітичних зон. Фактично вся колишня територія СРСР, включно з країнами Балтії - це зона інтересів Росії та її сателітів. Ми ж розуміємо, що зараз світ перебуває на межі нових ситуативних союзів, які будуть мати парадоксальний вигляд. Дивуватися не треба нічому», - заявив Бізяєв.

Нагадаємо, Бізяєв впевнений, що зі збільшенням боргового навантаження ми все ближче підходимо до дефолту.

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