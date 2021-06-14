Правник Геннадій Друзенко в програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів, чим відрізняється український світ від «русского мира».

«Не мовою, навіть не прапором… А простою річчю – українці все ж таки, коли прийшов час Х, от коли побили людей на Майдані, у них вистачило назвати зло злом. І ніхто ж з нас не вірив у великі європейські ідеї, завтра в Євросоюз… Але так не можна робити! Не можна бити людей просто тому, що вони сидять, грають на гітарах… Точно так само знову ж таки пішли на штурми, коли з’явилися трупи на Майдані. Точно так само багато людей пішли на війну, а інші допомагали, бо так не можна, бо є якийсь базовий рівень правди», - каже експерт.

На його думку, аби довести, що на «плівках Бігуса» фігурує саме Петро Порошенко, не потрібно жодних експертиз.

«Мені не треба доказів. Це на рівні стилістики зрозуміло, що навіть якщо це змонтовано… Стиль дуже сильно видає. Ось це «хіхі» – дорожче всіх експертиз СБУ, які будуть проведені. І якщо ми сахнемося цього і скажемо «так не можна», значить, ми здорове суспільство. Якщо ми не відсахнемося від Петра Олексійовича і тих, хто його захищає… Я буду дуже-дуже хвилюватися за це суспільство. Можливо, так, як не хвилювався в 2013-2014 роках, коли все начебто зовні було набагато складніше. Бо це та іржа, яка підточила нас зсередини. Значить, ми припинили відрізняти добро від зла», - сказав Друзенко.

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