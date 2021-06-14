Очевидно, що у війні, яка йде між Росією та Україною, винен Путін - але чи тільки він один? Це питання у програмі «Романенко. Бесіди» розглядає юрист, публіцист, перекладач і громадський активіст Геннадій Друзенко.
«Згадайте історію Ніксона, адже той компромат, який змусив його піти у відставку - це за українськими мірками просто дитячий лепет. Але різниця в тому, що в США є політична еліта, а в Україні - ні. І чотири прокурори йдуть у відставку, відмовляючись виконувати розпорядження Ніксона. До нього приходять колеги-республіканці та кажуть: чувак, ми не будемо тебе прикривати. І для нього залишається одна можливість уникнути імпічменту: піти самому. Це - країна, де є еліта», - каже гість програми.
На його думку, нинішня доля Порошенка доводить, що в Україні еліти немає. Люди не розуміють, що від нього потрібно бігти, як від зачумленого.
«Українські політики або всі мазані одним миром, або просто втратили почуття реальності. Але тут особливої різниці немає. При цьому, здорове суспільство в Україні все-таки є, достатньо згадати долю Олександра Мороза. Що з ним стало після того, як він перейшов від «помаранчевих» до «біло-блакитних»? Він став політичним пенсіонером», - нагадує Геннадій Друзенко.
Раніше, як повідомляє Politeka, він піддав критиці дії Антоненка після звільнення.
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Також Друзенко заявив, що головне завдання України полягає в тому, щоб стати суб'єктом політики.