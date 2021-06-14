Очевидно, що у війні, яка йде між Росією та Україною, винен Путін - але чи тільки він один? Це питання у програмі «Романенко. Бесіди» розглядає юрист, публіцист, перекладач і громадський активіст Геннадій Друзенко.

«Згадайте історію Ніксона, адже той компромат, який змусив його піти у відставку - це за українськими мірками просто дитячий лепет. Але різниця в тому, що в США є політична еліта, а в Україні - ні. І чотири прокурори йдуть у відставку, відмовляючись виконувати розпорядження Ніксона. До нього приходять колеги-республіканці та кажуть: чувак, ми не будемо тебе прикривати. І для нього залишається одна можливість уникнути імпічменту: піти самому. Це - країна, де є еліта», - каже гість програми.

На його думку, нинішня доля Порошенка доводить, що в Україні еліти немає. Люди не розуміють, що від нього потрібно бігти, як від зачумленого.

«Українські політики або всі мазані одним миром, або просто втратили почуття реальності. Але тут особливої ​​різниці немає. При цьому, здорове суспільство в Україні все-таки є, достатньо згадати долю Олександра Мороза. Що з ним стало після того, як він перейшов від «помаранчевих» до «біло-блакитних»? Він став політичним пенсіонером», - нагадує Геннадій Друзенко.

Раніше, як повідомляє Politeka, він піддав критиці дії Антоненка після звільнення.

Також Друзенко заявив, що головне завдання України полягає в тому, щоб стати суб'єктом політики.