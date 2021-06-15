Український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лібертаріанець, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє» заявив, що Україні підходить лібертаріанська модель. За його словами, щоб оздоровити країну треба почати з окремих осередків – кожної сім'ї окремо, адже розвиток доходу кожного індивіда змінить країну.

«Для України вироблена ідеальна лібертаріанська модель. Це саме для України, в силу її географічного положення, підготовленості народу, менталітету і моделі «Не наступай на мене» (лібертаріанське гасло, написане на Гадсденовскому прапорі, де зображена змія, яка готується до того, щоб атакувати, - ред.). Мені подобається, якби на гербі у нас була змія і «Не наступай на мене», не тільки тризуб, який теж може колоти», - зазначив Балашов.

На думку лібертаріанця, Україна – індивідуалістична країна і населенню найбільше б підійшла лібертаріанська модель, яка передбачає розвиток країни через розвиток кожної окремої людини: успішність конкретного індивіда в пріоритеті.

«Ми, коли оздоровлюємо країну, ми не повинні думати про бюджет і державу, а повинні думати про здорові клітини – про сім'ю. Сім'я – це осередок суспільства. Треба оздоровити сім'ю в плані доходів, тому що сімейні відносини у нас устаканені, а проблема в сім'ях, що вони всі бідні. Вони гризуться між собою, лаються по порожнім речам», - розповів Балашов.

Як зазначає Балашов, головна проблема України в тому, що люди не думають, як збільшити свій дохід, а замість цього займаються непотрібними речами. За словами лібертаріанця, через те, що у країни немає грошей, у нас немає нормальної медицини, армії і освіти.

«Не треба думати про велике, коли ви починаєте змінювати себе. Зміни себе і в тебе зміниться світ навколо. Все починається з відмов. Прибери пляшку з під очей – зміниться точка зору, пофарбуй стіни в білий – у тебе буде біла кімната, перестань їсти цукор, ходи навколо будинку – ти щось побачиш, викинь телевізор: проти цих простих речей люди найбільше і чинять опір. Ми прекрасно можемо засуджувати Зеленського, чудово засуджувати Януковича, Азарова і всіх там, але самих себе нам важко поміняти», - підкреслив Балашов.

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