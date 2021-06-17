Як багато антикорупційних органів потрібно Україні? Це питання у програмі «Що далі?» з Русланом Бізяєвим на каналі «Знай 24» розглядає кандидат в президенти, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов.

«Зростання числа антикорупційних органів - це непогано, бо корупціонер повинен боятися. Тут важливий психологічний фактор - саме залякування корупціонера, щоб він відчував, що за ним спостерігають чотири або п'ять органів, його прослуховують, підглядають, впроваджують до нього агентів... Страх змушує чиновника триматися в рамках законодавства. Антикорупційні органи, привнесені до нас зі Сполучених Штатів, вчаться працювати. Зараз вони ще знаходяться на етапі навчання, і потрібен час, щоб прийшов керівник-параноїк на зразок Гувера, який буде схоплювати кожного корупціонера за зябра і тягнути до суду», - вважає політик.

На його думку, в Україні ще прийде час для своїх професійних борців з корупцією.

«Україна - це справжній Клондайк для антикорупційних органів. Адже корупція існує до тих пір, поки існує державне втручання в економіку. Поки існує ПДВ, поки існує 32-відсотковий податок на митниці, корупція забезпечена. Тут не допоможуть ніякі антикорупційні органи, але садити будуть все більше і більше. І так буде, поки влада не зрозуміє: потрібно прибрати причину, тоді й ці органи не знадобляться», - резюмує Геннадій Балашов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив, що на зустрічі з Путіним Байден матиме абсолютну перевагу .