Якщо ми починаємо підтримувати держави, які прямо спростовують приналежність Криму Україні, то самі ставимо під сумнів свою територіальну цілісність. Так заявив депутат Антон Поляков у своєму блозі «Правки Полякова» , розкритикувавши рішення Кабміну взяти на себе зобов'язання фінансово допомогти Судану.

Він вважає, що рішення можна вважати м'яко кажучи «незвичайним» не тільки тому, що Україна сама потребує фінансової допомоги, а й тому, що в жовтні 2018 року посол Судану в Росії Надир Юсуф Бабікер заявив, що Крим - російський, кримський референдум відповідає міжнародному праву і його результати слід визнавати.

«Але, незважаючи ні на що, Кабмін бере на себе зобов'язання на 6 мільйонів доларів перед Суданом. Навіть український МЗС виступив проти того, щоб Україна допомагала йому погасити борг перед МВФ», - говорить Поляков.

За його словами, в українському ж Кабміні пояснюють, що згоду на використання частини коштів з резервів в МВФ на допомогу Судану нібито дозволить посилити міжнародний імідж України як надійного ділового партнера. Але Поляков вважає, що не потрібно бути до цього так оптимістично налаштованими, так само, як і до обіцянки МВФ врахувати внесені Україною гроші в пропорційному співвідношенні до розміру квоти України в МВФ.

«Зі свого боку західні партнери нам в черговий раз продемонстрували, що їх інтереси понад усе, ну а ми, як жалюгідні маріонетки, опустили голову і покірно виконали. І те, що між МЗС і Кабміном виник конфлікт - теж вісті не з хороших. Якщо він загостриться, то комусь 100% доведеться піти», - вважає Поляков.

На його думку, в українського уряду настільки немає власної волі і почуття самоповаги, що вони просто і беззастережно виконують усі забаганки МВФ. Він зазначив, що хтось скаже, що Україна повинна йти на поступки перед МВФ, щоб зберігати дружні відносини, бо нашій країні потрібні кредити. При цьому депутат вважає, що потрібно звернути погляд усередину країни і піднімати її, максимально уникаючи будь-якого виду кредитів, бо це - кабала, і повинна бути державна позиція, а не подвійні стандарти.

«Крим - це Україна, і тільки так, що б не відбувалося. А якщо ми починаємо підтримувати в будь-якій формі держави, які прямо спростовують приналежність Криму Україні, то самі ставимо під сумнів свою територіальну цілісність і суверенітет. Ми що, самі собі вороги?», - резюмує Поляков.

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