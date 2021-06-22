Політолог Максим Ялі у своїй програмі «Контрольний удар» розповів про аспекти саміту в Женеві. За його словами, президенти залишилися задоволеними переговорами.

«Для виборців демократів Путін особисто і Росія, починаючи з 2016, а саме президентських виборів, є головним супротивником і причиною всіх невдач, як на міжнародній арені, так і дестабілізації внутрішньої ситуації в США. Тому все це забути і перегорнути сторінку одним махом навіть при великому бажанні Байден не міг», - зазначив Ялі.

Експерт розповів, що ліберальні американські ЗМІ, які симпатизують Демократичній парті США, вказували, що Байден обіймав лідируючу позицію на переговорах і засуджував Путіна.

«Російська пропаганда робила акцент на тому, як здорово виглядав Путін і на скільки він молодше і наскільки прекрасно він відповідав на питання на відміну від Байдена, який дійсно виглядав втомленим. Це не дивно, адже у Байдена за спиною було 3 великих саміти з європейськими партнерами і G7, а також головним антагоністом в особі Путіна», - зазначив Ялі.

Як зазначив політолог, обидва президенти залишилися задоволеними зустріччю і її конструктивністю. За словами експерта, було помітно, що президенти не могли озвучити всі аспекти їх домовленостей.

«Не випадково Джозеф Байден у висновку своєї конференції зазначив, що він дає від 3 до 6 місяців на реалізацію цих домовленостей, а далі – подивимося. Що ж стосується теми України і варіанта завершення конфлікту на Донбасі, то в цьому плані Байден лише в одній фразі підкреслив, що ця тема обговорювалася. Путіну на тему України поставили питання російські журналісти і він докладно зупинився у відповіді на це питання», - розповів експерт.

Нагадаємо, на Politeka Ялі сказав, що в Україні нарешті усвідомили загрозу Північного потоку-2.

Раніше для Politeka Ялі розповів про перспективу України по видобутку газу.