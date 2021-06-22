Політолог Тарас Загородній у своєму блозі заявив, що Захід будує з нами не партнерські, а клієнтські відносини. За його словами, Україна заслужила бути членом ЄС і НАТО більше, ніж деякі країни учасниці.

«У цьому контексті я підтримую, яким тоном почали розмовляти (критика Заходу від Зеленського, - ред.). Почали вимагати від них конкретних результатів. А то, знаєте, ми самі корумповані і так далі, але почекайте, у мене питання – а хто у нас контролює НАБУ і антикорупційну вертикаль, а хто її формував? Це ж ваші люди», - зазначив Загородній.

Як зазначив політолог, на думку Заходу, головний стримуючий фактор інтеграції України в ЄС це корупція. Але, за словами експерта, антикорупційна система в Україні створена більшою мірою Заходом.

«Якщо вони добре працюють, то де посадки? У вас же вже все є. Хитрість всіх розмов, що ми самі корумповані не тільки, щоб змусити нас почувати себе неповноцінними, а ще, хто сказав, що вони хочуть боротьби з корупцією? А я скажу, що це необов'язково, тому що де наші корупціонери гроші зберігають? На Заході», - зазначив політолог.

За словами експерта, Захід влаштовує такий розклад, тому що таким чином вони виводять з нашої країни гроші, наповнюючи свої банки грошима корупціонерів.

«Досить. Давайте будемо серйозно будувати відносини партнерські, а не клієнтські. Будемо вимагати від вас те, що ви від нас вимагаєте, тому що те, що ви влаштовуєте в нашій країні, це «бандустан», по іншому я не можу назвати цю колоніальну політику – вона неприйнятна. Тим більше українці своєю боротьбою за європейський вибір заслужили бути в складі ЄС і НАТО більше, ніж деякі країни, які отримали право бути членами ЄС тільки через історію», - зазначив експерт.

За словами політолога, українці борються за свою незалежність, а Захід, за його словами, грає за спиною з Росією, а потім критикує Україну.

Нагадаємо, Politeka публікувала слова Загороднього, що електорат Порошенко вважає Зеленського, м'яко кажучи, неприйнятною людиною для себе.

Раніше на Politeka Загородній оцінив шанси Зеленського бути почутим Байденом.