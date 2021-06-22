Професійний перемовник Вадим Рахліс в ефірі програми "Що далі" з Русланом Бізяєвим на каналі "Знай24" розповів, чого бракує українській дипломатії.

"Професійному перемовнику треба мати самоконтроль, управління стресом, професіоналізм. Треба розуміти, що чим більше ти нав'язуєш свою ідею, тим, швидше за все, вона не відбудеться... (Дипломатія, - ред.) - це наука плюс мистецтво. І цьому треба навчати. Я чомусь впевнений, що немає достатнього рівня навчання на міжнародних відносинах у нас, в Шевченка", - сказав Вадим Рахліс.

Він зазначив, що не був присутній на лекціях, але робить висновки на основі того, як працюють українські дипломати.

"Я думаю, що у нас неправильно навчають. Завдяки цьому, я повинен сказати, я захистив дисертацію спеціально з підготовки професійних перемовників", - додав Рахліс.

За його словами, у Західноукраїнському університеті в Тернополі стартує набір програми з підготовки професійних перемовників з 1 вересня, і вже сформована перша група.

Як повідомляла Politeka, Трюхан зазначив, що настав момент говорити про зміну підходів до формування делегацій.

Також Politeka повідомляла, що також Трюхан заявив, що Україні вже треба формулювати зовнішню політику.



