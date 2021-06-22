Профессиональный переговорщик Вадим Рахлис в эфире программы “Что дальше” с Русланом Бизяевым на канале “Знай24” рассказал, чего не хватает украинской дипломатии.

“Профессиональному переговорщику надо иметь самообладание, управление стрессом, профессионализм. Надо понимать, что чем больше ты навязываешь свою идею, тем, скорее всего, она не состоится… (Дипломатия, - ред.) — это наука плюс искусство. И этому надо обучать. Я почему-то уверен, что нет достаточного уровня обучения на международных отношениях у нас, в Шевченко”, - сказал Вадим Рахлис.

Он отметил, что не присутствовал на лекциях, но делает выводы на основе того, как работают украинские дипломаты.

“Я думаю, что у нас неправильно обучают. Благодаря этому, я должен сказать, я защитил диссертацию специально по подготовке профессиональных переговорщиков”, - добавил Рахлис.

По его словам, в Западноукраинском университете в Тернополе стартует набор программы по подготовке профессиональных переговорщиков с 1 сентября, и уже сформирована первая группа.

Как сообщала Politeka, Трюхан отметил, что настал момент говорить об изменении подходов к формированию делегаций.

Также Politeka сообщала, что также Трюхан заявил, что Украине уже надо формулировать внешнюю политику.