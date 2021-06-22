У своїй програмі «Контрольний удар» політолог Максим Ялі поділився власними думками щодо саміту в Женеві. Зокрема він заявив, що ніхто не вийшов із саміту переможцем, а президент РФ вирішив більше свого часу приділити західній пресі.

Як каже ведучий, цей саміт – не про переможців і переможених. Він пояснює, що зустріч відбулася після доволі довгого підготовчого артобстрілу у ЗМІ США та РФ, а тому і Байден, і Путін мали іншу мету. «Тому тут нікому перевагу дати не можна», - підкреслює політолог.

На думку Ялі, було й так зрозуміло, що президенти говоритимуть більше для внутрішніх аудиторій своїх держав. Він додає, що такою же зрозумілою і була позиція Сполучених Штатів і загалом всього Заходу до політики РФ. Зокрема, як каже експерт, західні країни чітко окреслили цю свою позицію у деклараціях за підсумком саміту G7 і НАТО.

«Обидві сторони напередодні зустрічі заявляли, що не чекають ніякого прориву і серйозного перезавантаження взаємин між двома країнами», - підкреслює Ялі і додає, що так і сталося.

Принагідно політолог нагадує про свій прогноз щодо цього саміту: про ймовірні домовленості навряд оголосять публічно. Отже, він робить висновок, що його передбачення справдилося.

Спершу пресконференцію, зазначає Ялі, дав президент РФ. «Я б більше уваги приділив його психологічному і емоційному стану, що було набагато більше красномовним, ніж ті чіткі тези, які він карбував», - стверджує експерт. Зокрема, він зазначає, що Путін дійсно із задоволенням відповідав на питання західних журналістів. «Пресконференцію Путіна можна сміливо називати пресконференцією для західних ЗМІ», - підкреслює політолог.

Нагадуємо, Ялі розповів, чим закінчиться хрестовий похід Зеленського проти олігархів.

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