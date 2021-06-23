Чи потрібен Путіну результат, або Мінські угоди - це стояння на місці? На це питання постарався відповісти політолог Руслан Бізяєв журналістці Любові Завальнюк у студії Руслана Бізяєва на проєкті «Розвилка» на YouTube.

«Путіну потрібен результат, і він неодноразово говорив, що відносини з Україною для Путіна є ключовими. Щодо мінського процесу і перезавантаження взагалі політичної конструкції з Україною, зверніть увагу, що Путін останнім часом приділяє дуже багато уваги Україні», - підкреслив він.

Бізяєв розповів, що Путін давав ексклюзивне двадцяти хвилинне інтерв'ю на хокейному майданчику, в інтерв'ю NBC вставала тема України. І наступні інтерв'ю, і коментарі Путіна в тій чи іншій мірі стосувалися України. Це говорить про те, вважає він, що в Москві очевидно розуміють, час для перезавантаження відносин підійшов.

«Якщо хтось знайде вихід з мінського тупика і лабіринту, я тільки зніму капелюха. Але поки, на скільки я розумію, Нуланд дзвонила міністру закордонних справ Кулебі і говорила про те, щоб вони підготували свої плани, адже в нашому Офісі Президента йде серйозний мозковий штурм на тему: що робити. Але поки всі логічні варіанти впираються у заморозку», - резюмував він.



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